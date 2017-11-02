《2017年全球性别差距报告》公布 哈萨克斯坦位居第52位

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 世界经济论坛（The World Economic Forum）2日发布了《2017年全球性别差距报告》。《报告》显示，在144个国家中，哈萨克斯坦位列第52位，较2016年下滑1位。

世界经济论坛刚刚发布的《2017年全球性别差距报告》向世界发出了一个不安的信号，即虽然在过去十年全球性别差距呈现缓慢缩小趋势，但2017年全球男女平等状况首次出现倒退。



报告对全球144个经济体的性别差距状况进行排名，冰岛蝉联榜首，成为全球性别最平等的国家，北欧国家挪威、芬兰、瑞典均排进前五，卢旺达因其突出的女性参政表现位列第四。排在第6位的尼加拉瓜和第7位的斯洛文尼亚都首次取得了消除80%性别差距的佳绩。爱尔兰、新西兰和菲律宾分列8至10位。



在二十国集团国家中，法国（第11位）排位最高，其后是德国（第12位）、英国（第15位）、加拿大（第16位）、南非（第19位）和阿根廷（第34位）。美国排名下降4位，至第49位。



自2006年首版报告发布以来， 《全球性别差距报告》每年对女性在教育程度、健康与生存、经济机会与政治赋权四大指标进行测评并排名。今年的最新报告显示，全球68%的性别差距已消除，略低于2016年的68.3%和2015年的68.1%。



今年的四项指标指数都有所下滑，后两项女性经济与参政机会尤其明显。报告估算，全球男性的平均年收入为2.1万美元，女性仅为1.2万美元。按照目前的进展速度，世界需要再花100年实现完全的男女平等。若单看职场上的性别平等，则要再等217年。



世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯•施瓦布(Klaus Schwab)表示："我们正在进入一个人才为王的时代，一个国家或企业的竞争力将前所未有地依赖于创新能力。这个时代的赢家必将是那些懂得接纳女性并助其发挥潜能的领导者。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】