报告：2017全球军火销量，美国占57%

哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 据新华社消息，瑞典斯德哥尔摩和平研究所(SIPRI)10日发表报告称，2017年美国企业的军火销售额达2260亿美元，占全球销售总量的57%;俄罗斯以近380亿美元位居第二，占全球军火销售总额的9.5%;英国位居第三，占9%。

报道还列出了全球100大军火销售商名单。



报告称，全球武器销售已连续3年递增，2017年达到近4000亿美元。俄罗斯卫星网10日称，英国武器销售额自2002年起一直位居全球第二，这是该报告首次将俄列为全球第二大武器销售国。



SIPRI研究员称，2011年起，俄罗斯企业的武器销售额大幅增长，其背景是俄罗斯实施武器现代化更新计划。在全球百大军火商名单中，有10家俄企业，其中俄"阿尔玛兹·安泰"公司以防空系统和反导系统相关产品首次入围全球前10大军火商，S-400防空导弹就是该公司生产的。

报道显示，美国企业在全球百大军火商名单中占了42个，其中洛克希德·马丁公司2017年以449亿美元的销售额占据首位，波音公司以269亿美元排在第二位，雷神公司以239亿美元排在第三位。全球第三大武器出口国英国，则有7家公司进入百大军火商名单。