2017年6月我国新车交易额达506亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2017年上半年，国内新车交易市场共销售新车20876辆，交易金额总计1800亿坚戈。

据统计，6月份，我国汽车经销商向国内为市场售出新车5172辆，交易金额为506亿坚戈，较上个月相比，增长34%（5月为3868辆）。

根据销售榜单显示，最受哈萨克斯坦人欢迎汽车品牌仍是日本丰田汽车。依次俄罗斯拉达和乌阿斯、乌兹别克斯坦拉乌以及法国雷诺汽车。

数据显示，双龙、雪弗兰、江淮、卡玛兹和奔驰等汽车品牌销量有所增长。而斯柯达、英菲尼迪以及福特汽车销量有所减少。

值得一提的是，6月份，依维柯汽车销售量剧增。5月，该品牌新车在国内汽车市场仅销出5辆，而6月份的销量达213辆。

据统计，商用车占国内汽车销售市场18.6%。其中货车占64%，商务车占15.7%，公交车占20.3%。

国内公交车市场销量依维柯占据89%，其余11%由现代和利金牌公交车品牌所占。

据悉，2017年前6个月，我国汽车市场向国外出口925辆新车。其中，5月份汽车出口量为47辆，6月份汽车出口量为584辆。

【编辑：小穆】