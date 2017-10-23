2017年我国新增公路里程600公里

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 哈萨克斯坦经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫23日在政府会议上就"光明大道"计划2017年前9个月工作结果进行了汇报。

苏莱曼诺夫表示，2017年，国家为落实"光明大道"计划，共拨款4842亿坚戈。截止10月1日，其65%（3137亿坚戈）的资金已到位。



据了解，政府为建设22条国家级公路共拨款2598亿坚戈。其中包括截止10月1日的融资计划，计划中共拨款1504亿坚戈，目前全部资金已到位。



此外，从国际金融组织引资964亿坚戈，其中270亿坚戈已利用。



今年共有600公里新公路将正式交付使用。



另外，2017年国家为物流基础设施发展计划共拨款550亿坚戈。



据经济部长透露，国家为胡尔赫港轮渡综合体第二阶段建造工程共拨款500亿坚戈，其中截止10月1日，哈萨克斯坦国家铁路公司共利用334亿拨款。建造工程将按照工作表进行。拨款资金将在年底前得到充分利用。



据他介绍，2017年政府为阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场新航站楼附加基础设施建设共拨款50亿坚戈。其中35亿坚戈资金已得到充分利用，而剩余15亿坚戈将根据经济部内部审计委员会指示归还国家财政预算。



【编译：木合塔尔·木拉提】