2017阿斯塔纳世博会日参观量7.5万人
12:50, 04 9月 2017
哈通社/阿斯塔纳/9月4日 --据阿斯塔纳世博会运营公司消息，8月28日-9月3日期间，2017阿斯塔纳世博会参观人数达398341人。
新闻发布会上透露，该时间段2017阿斯塔纳世博会参观人数达398341人，平均日参观量5.6万人。9月3日世博会参观量突破7.5万人。
值得一提的，本周世博会参观人数较上周增长两倍，上周平均日参观人数为2.3万人。
据数据显示，6月10日-9月3日期间2017阿斯塔纳世博会参观人数达352万人，而各场馆参观人数已经超过2914万人次。
根据初步预测，阿斯塔纳世博会参观人数预计达200万人，访问量将达500万人次。
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1.埃及
2. 非洲国家馆
3.土耳其
4.泰国
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7.印度
8.俄罗斯
9.日本
10.沙特阿拉伯
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6. 圆形剧场
7. 太阳马戏团
8. 文艺能源区
9. "C2.4"主题国家馆
10.企业馆
【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】