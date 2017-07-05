2017阿斯塔纳世博会日参观量7.5万人

哈通社/阿斯塔纳/9月4日 --据阿斯塔纳世博会运营公司消息，8月28日-9月3日期间，2017阿斯塔纳世博会参观人数达398341人。

新闻发布会上透露，该时间段2017阿斯塔纳世博会参观人数达398341人，平均日参观量5.6万人。9月3日世博会参观量突破7.5万人。



值得一提的，本周世博会参观人数较上周增长两倍，上周平均日参观人数为2.3万人。



据数据显示，6月10日-9月3日期间2017阿斯塔纳世博会参观人数达352万人，而各场馆参观人数已经超过2914万人次。



根据初步预测，阿斯塔纳世博会参观人数预计达200万人，访问量将达500万人次。



最受欢迎的世博园10佳国家馆：



1.埃及



2. 非洲国家馆



3.土耳其



4.泰国



5.阿塞拜疆



6.乌兹别克斯坦



7.印度



8.俄罗斯



9.日本



10.沙特阿拉伯



世博会最受欢迎展馆：



1. 哈萨克斯坦"光明世界"国家馆



2. 商业展厅



3. "舍勒"儿童研究院



4. "C3.5"主题国家馆



5.儿童公园



6. 圆形剧场



7. 太阳马戏团



8. 文艺能源区



9. "C2.4"主题国家馆



10.企业馆



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】