中国2017年国防预算“增幅7%左右”

哈通社阿斯塔纳 —— 据中国媒体消息，中国人大发言人傅莹4日在记者会上透露，2017年中国国防预算开支"增幅为7%左右"。这是中国自2010年以来最低的军费增幅，也是连续第二年增幅低于两位数。

按照这一数字计算，中国2017年国防预算开支大约为1.02万亿元人民币，大约为美国国防开支的四分之一。美国总统特朗普上月底提出的财政预算计划将国防预算支出增加10%。



中国去年国防预算增幅为7.6%，是2010年以来首次出现个位数的增长。中国的经济增长近年来明显放缓，去年的增长目标是6.5-7%，今年的目标预计将是6.5%左右。



据统计，2012年至2016年，中国国防费预算增幅分别为11.2%、10.7%、12.2%、10.1%和7.6%。这已是中国国防费增速连续两年保持个位数增长。



傅莹称，中国目前的军费开支占GDP的比例大约为1.3%左右，而"北约成员国正准备将军费开支占比提高到2%"。



据了解，中国国防费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成，大体各占三分之一。相对于世界其他主要大国，中国国防费无论是占GDP的比重，还是国民人均和军人人均数额，都是比较低的。近十年，中国国防费占GDP的比重平均为1.32%，不仅低于世界主要国家，也大大低于2.4%的世界平均水平。



据悉，中国最高国家权力机关--全国人民代表大会的年度例会将于５日开幕。 关于军费增幅的确切数字将在会议开幕式上公布。