土库曼斯坦总统预计2017年本国GDP增速为6.5%

哈通社/阿斯塔纳/12月30日 -- 据俄罗斯卫星通讯社消息，《中立的土库曼斯坦报》俄文版30日报道，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在2017年最后一次政府会议上表示，2017年该国国内生产总值（GDP）增长预计为6.5%。

他在对即将过去的一年进行总结时指出，尽管国际货币基金组织（IMF）对2017-2018年GDP增长做出积极预测，但目前全球经济领域的严重危机仍在继续，一系列国家的经济增速维持在很低水平。

他认为，作为最大天然气生产国的土库曼斯坦成功适应了复杂外部条件，包括石油和天然气价格持续下降、贸易伙伴的经济活动减弱。

他强调，鉴于这种情况，最近两年土库曼斯坦采取了一系列措施：减少国家投资规模，逐步降低汇率，一次性调高公共事业价格。

他说，根据预测，本国货币马纳特稳定，大约维持在6%的通货膨胀水平。

他说："尽管今年形成了许多有利和不利政治、经济条件，对所有国家来说，这是极其艰难的一年。我们预计GDP增长速度将会很高，为6.5%。"

他还强调："在评估今年的结果时，可以满怀信心地说，对国家和人民来说，尽管困难重重，但2017年总体上是成功的一年。"