纳扎尔巴耶夫主持召开2017阿斯塔纳世博会筹备工作会议

哈通社阿斯塔纳11月17日电 据总统府新闻局消息，17日，纳扎尔巴耶夫总统主持召开工作会议，就2017阿斯塔纳世博会筹备工作进行讨论。

消息称，纳扎尔巴耶夫在会上指出，阿斯塔纳世博会已成为一个国家性的项目，有望带动国内经济和新技术的发展。世博会的建设目前正按照工期计划进行。 纳扎尔巴耶夫说："距2017阿斯塔纳世博会还有一年半的时间。世博会场馆工程建设须在明年年底之前完成。我们不顾当下复杂的经济状况，正在为工程的如期完工创造所有条件。我们找来了国内最有经验的建筑公司负责世博会场馆建设，同时也对米兰世博会进行了充分的研究。因此，对于世博会的组织工作应该没有什么问题。" 纳扎尔巴耶总统同时强调，为最大程度减少项目建设成本，已在最大限度地利用国产建筑材料，并且政府正对这一问题进行严格把关。而展馆的设计及内容需符合世博会的主题。 纳扎尔巴耶还提到，我国大型国企以及外国跨国企业在世博会建设中的参与度还远远不够。他说："国企以及跨国企业在阿斯塔纳世博会建设过程中还没有发挥其作用。而阿斯塔纳世博会作为一个哈萨克斯坦的全国性建设项目，需要所有人参加。我们应该邀请所有矿产资源开发商加入世博会的建设当中。目前，我国矿产资源开发公司共有39个，而其中只有两个被邀请参加，并签署了相关合作备忘录和赞助协议。这是远远不够的。" 纳扎尔巴耶补充道，在邀请矿产资源开发商参与世博会建设中，需注重利用有利资源吸引像西门子、三星、丰田等拥有国际领先技术的公司加入。 纳扎尔巴耶夫总统还表示，2017年世博会是属于全体哈萨克斯坦人民的重大盛会。在当前全球经济形势的动荡，也在对哈萨克斯坦造成不利影响。世博会相关场馆建设，将为哈萨克斯坦在这种不利的经济条件下进一步发展经济、创造工作岗位提供足够的动力。 会上，世博会运营公司总裁叶西莫夫就世博会筹备情况及总统下达的各项任务的落实情况，向纳扎尔巴耶夫总统做了汇报。据悉，经过改组后的世博会运营公司管理层人数减少近半，可节省约1.5亿坚戈支出。 叶西莫夫还强调，通过对部分在建场馆预算的重新审议，在不影响建设工程的前提下，共节省开支780亿坚戈。吸引国内企业和使用国产产品，也在很大程度上节约了世博会相关工程的预算支出。在世博会相关建设中，共计吸引可提供2万多个工作岗位的220多家国内企业参与建设。 叶西莫夫表示，截至目前，全球共有53个国家和11个国际组织确定将会参加2017阿斯塔纳世博会。 能源部部长弗拉基米尔•施科勒尼克、外交部部长叶尔兰•伊德里索夫、投资和发展部部长阿斯耶特•依谢克舍夫、文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒、阿斯塔纳市市长阿德勒别克•贾克瑟别科夫及建筑工程承包商代表出席会议。