教育和科学部：2017年起全国统一高考将分两部分进行

哈通社阿斯塔纳4月25日电 据教育和科学部消息，25日，教育和科学部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫在国家新闻发布中心举行的记者招待会上表示，全国统一高考将从2017年起分为中学毕业考试和大学入学考试等两部分进行。

萨哈迪耶夫说："2017年开始，传统的全国统一高考将分两部分进行。第一部分为中学毕业考试。第二部分是将原先的全国统一考试逐步向系统集成测试（SIT，System Integration Test）转换。系统集成测试将为高校深入了解应届高中毕业生智力水平和评估他们完成大学教学计划的潜力开辟道路。因此，我们正在为此做准备。而在此之后，包括奥林匹克竞赛获胜者和纳扎尔巴耶夫高级中学的全国应届高中毕业生均将参加此测试。另外，该测试项目将在其前期实行免费政策，并且考生能够获得进行多次考试的机会。最后，我们将阶段性的向经合组织（OECD）的标准靠拢。"

萨哈迪耶夫还提到："今年，国家统一高考将进行两次。这样一方面有助于缓解考生的心理压力，另一方面将为我国中专毕业生参加高考提供机会。中专毕业生报考大学一般在7-8月进行，而此后他们可以在2017年1月再进行一次高考。"（编译：塔布斯）