塞内加尔总统麦基•萨勒：我相信2017阿斯塔纳世博会必然会取得成功

哈通社阿斯塔纳5月30日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）塞内加尔--这个大西洋边的非洲国家，多年以来因"达喀尔拉力赛"而闻名于世。

自独立以来，塞内加尔始终保持着稳定的发展态势。不同于周边的许多非洲邻国，塞内加尔至今尚未发生过一次军事冲突或政治动荡。

分析人士称，塞内加尔政府良好稳定的选举进程，已经使其成为了该地区民主制度的典范国家。

近期首次对哈萨克斯坦进行访问的塞内加尔总统麦基•萨勒，在接受哈通社记者的专访时，就哈塞两国之间未来的合作前景、非洲大陆的投资环境以及未来分享了自己的观点。

以下为专访节选：

记者：总统阁下，首次访问哈萨克斯坦，您都有哪些感受？

麦基•萨勒：没错，这是我第一次踏上哈萨克斯坦这片土地，在这次行程中，我对贵国所取得的成就有了详细的了解。可以说，能在独立后如此之短的时间里，令国家面貌焕然一新的哈萨克斯坦，在经济发展层面上，已经成为了世界许多国家值得学习的典范。贵国首都阿斯塔纳，便是哈萨克斯坦发展程度的一个明证。可以说，草原明珠般的阿斯塔纳，为国际社会上许多国家指明了如何发展国家经济、提高人民生活水平的道路。

记者：您认为，哈塞两国在哪些领域的合作前景更为广阔？

麦基•萨勒：这次访问哈萨克斯坦期间，我同纳扎尔巴耶夫总统就两国各领域合作问题进行了深入交流。两国间最重要的合作领域，自然是能源、石油和天然气领域。众所周知，塞内加尔近期刚刚开发了新的天然气和油田。因此，建立基于协议的双边合作，对我们而言是最优选择。我们非常希望，能够在这一领域得到哈萨克斯坦方面的人才支持。当然，我们也有自己在这一领域的国有企业和相关人才储备。但是，在石油领域的合作对我们双方而言都很必要。

双边合作的另一个重要领域，便是农业。这方面，哈萨克斯坦拥有雄厚的实力。塞内加尔近几年来也加强了农业领域的投资，农业水平正在持续发展。

此外，体育也是双方可以取得成就的一个合作领域。塞内加尔在体育方面，有着不俗的成绩。我国也有不少运动员，在哈萨克斯坦体育界打拼。此次访哈之行，这方面的合作也是我们关注的一个焦点。

记者：虽然远隔万里，但哈萨克斯坦与塞内加尔在许多国际问题上的观点，都十分一致。纳扎尔巴耶夫总统提出的无核化世界声明，可以被认为是合作的一个重要成果，因为在份获得联合国通过的文件中中，有11个非洲国家同总统共同署名，其中也包括塞内加尔......

麦基•萨勒：我个人十分钦佩纳扎尔巴耶夫总统以实际行动放弃核武器的魄力，以及他为建立无核世界而付出的努力。我认为，这些行动值得全球社会将其视为楷模。对于我们生活的地球而言，如此数量的核武器储备是完全没有必要的。相比核能，发展可替代能源更有意义。我们期待并支持中亚地区能够成为如同非洲大陆一样的"无核区域"，非洲地区从1996年起便实现了彻底的无核化。

我通读了纳扎尔巴耶夫总统的21世纪无核化世界宣言，并且研究他过核安全峰会上的相关建议。

我也很了解哈萨克斯坦在促进宗教间对话方面的努力。当今社会有必要了解不同宗教之间的差异与观点，尤其是要清楚的知道即使是伊斯兰教本身，也有着不同的观点和差异。在这方面，伊斯兰合作组织作用十分重要。

我相信我的此次访问，将促进哈萨克斯坦与非洲国家进一步曾强交流与合作。我已经向纳扎尔巴耶夫总统提出了邀请，请他在合适的时候访问西非州的大门--塞内加尔。我们也期待，并号召哈萨克斯坦商人投资塞内加尔，以及非洲各国。

记者：2017年阿斯塔纳世博会举办在即，塞内加尔也是参会国家之一，贵国展馆将展现怎样的主题？

麦基•萨勒：我们非常支持2017年阿斯塔纳世博会。2015年时，我曾经参观过贵国在米兰的世博会展馆。当时我就预感到，2017年阿斯塔纳世博会，一定会去的巨大的成功。我认为，纳扎尔巴耶夫总统非常希望能够将新的观点和发展带给哈萨克斯坦。塞内加尔也将参加阿斯塔纳世博会，同时我也希望借此表达对纳扎尔巴耶夫总统多年来支持非洲国家发展的感谢之情。这是双方友好合作所结出的美好硕果。基于这些成果，以及真主的护佑，我们将参与阿斯塔纳世博会并展现我们国家的独有特色。

记者：感谢您接受我们的采访！（编译：塔尔）

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