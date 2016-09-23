中国一哈萨克族大学生向国家博物馆赠送用2017个髀石制作的精美礼品

哈通社阿斯塔纳9月23日电 从中国专程来到阿斯塔纳参加由国家博物馆举办的题为"纪念哈萨克人移民哈萨克斯坦25周年研讨会"的一中国哈萨克女大学生向国家博物馆赠送用2017个髀石制作的精美礼品。

这位名叫库郎的大学生对哈通社记者说："从今年年初开始，我利用休闲时间搜集了2017个髀石，并用这些面朝上的髀石制作了这部作品。作品外形为哈萨克斯坦国旗。作品的主题思想就是，希望哈萨克人在前进的道路上永远顺顺当当，不再受任何挫折。引导青年人传承和发扬传统文化也是我制作这部作品的目的之一。"



"在中国结束学业后，我很想来哈萨克斯坦发展，在纳扎尔巴耶夫大学深造就是我心中的梦想，"库郎说道。



国家博物馆23日举办题为"纪念哈萨克人移民哈萨克斯坦25周年及文化遗产 传承"研讨会。来自世界各地的哈萨克人代表、学术文化界人士、部分阿斯塔纳市民参加。



髀石在哈萨克语中被称为"阿斯克"，是牛、羊和野生动物的后腿膝关节中的一块骨头，是哈萨克传统的"玩具"。在人们记忆中，髀石是建立友谊的桥梁，不同民族、不同国家的人们通过髀石游戏结为朋友。（编译：金桥）









