突厥斯坦当选2017突厥世界文化之都

哈通社巴库 -- 突厥文化国际组织于12月1日在阿塞拜疆舍基市召开第三十四届常务理事会会议。

突厥文化国际组织成员国在会议上决定，将突厥斯坦选为2017突厥世界文化之都。

会议期间，组织成员国还就2015年实施的任务进展、传统节日举行的国际活动、2016年制定的项目计划实施情况等一系列事宜进行讨论。

突厥文化国际组织秘书长杜桑拜•卡塞诺夫表示，突厥文化国际组织曾将舍基市选为2016突厥世界文化之都。

"在舍基市担任2016突厥世界文化之都的期间，这座城市热情迎接了世界各地突厥文化人士，逐渐成为举世闻名的文化都市。而今天，经过组织成员国代表的讨论，最终决定将突厥斯坦选为2017突厥世界文化之都。"他说。

卡塞诺夫还指出，突厥文化国际组织20年以来一直为深化突厥语国家之间的浓厚友谊、加强兄弟国家间的紧密联系以及宣扬突厥语国家的共同文化不懈努力，为突厥语国家的永久流传作出了巨大贡献。

突厥文化国际组织（土耳其语： TÜRKSOY）是由以突厥人为主体民族、讲突厥语的国家所建立的国际文化组织，总部设在土耳其首都安卡拉。Türksoy为土耳其语的合成词，Türk意为突厥，soy意为祖先。目前该组织共有14位成员（7个主权国家和7个地区）。

突厥文化国际组织自2012年起，每年将举行突厥世界文化之都选举活动，旨在促使突厥语国家城市的文化和艺术生活更加丰富多彩。

【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】

