2017阿拉木图大冬会场地名单出炉

哈通社阿斯塔纳 -- 即将在阿拉木图举行的第二十八届世界大学生冬季运动会各类项目举办场地名单出炉。

一、国家体育馆





国家体育馆将举行男子冰球比赛。



二、阿拉木图竞技场（Almaty Arena）





阿拉木图竞技场（Almaty Arena）将举行大冬会开幕式、闭幕式、花式滑冰、冰壶运动等活动与比赛项目。



三、大冬会运动员村





由8栋高达8-9层的大楼和4栋高达14层的大楼组成的运动员村内设有餐厅、泳池、医疗中心、电影院等，供大冬会期间，来自各地的运动员居住。



四、麦迪奥高山滑冰场





麦迪奥运动中心将于2017年1月31日至2月6日期间举行花式滑冰，并于2017年1月31日至2月7日期间举行冰上曲棍球等赛事项目。



五、乔拉克体育馆





2017年1月28日至2月7日将在乔拉克体院馆主竞技场举行女子冰球比赛，2017年2月3日至7日在滑冰竞技场举行短道速滑比赛。



六、琼布拉克高山滑雪场





大冬会期间，琼布拉克体育馆将举行滑雪、单板滑雪、自由式滑雪等赛事项目。



七、松哈尔体育馆





大冬会期间，松哈尔体院馆将举行蹦床、跳跃和越野滑雪等赛事项目。



八、阿拉套越野滑雪场





大冬会期间，阿拉套越野滑雪场将举行冬季两项和越野滑雪等赛事项目。



九、阿斯塔纳体育馆





大冬会临近之时，临时建立于阿拉木图市的阿斯塔纳体育馆将在大冬会期间举行自由式技巧和空中技巧等赛事项目。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】