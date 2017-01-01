纳扎尔巴耶夫总统发表2017年新年贺词

哈通社阿斯塔纳 -- 新年前夕，纳扎尔巴耶夫总统通过电视直播发表了2017年新年贺词，向全国人民致以新年的祝福。

全文如下：

尊敬的同胞们！



新年的钟声即将敲响，我们将以喜悦的心情，迈入2017年。



对于哈萨克斯坦而言，2016年猴年，是一个具有里程碑意义的年份。



在这一年，全国人民一同庆祝了祖国独立25周年纪念日。



共和国走过的这四分之一个世纪的历史，将以金色的笔墨书写在历史的长卷之中。



主权的独立是我们最为珍贵的财富和荣耀，是我们幸福的源泉。



在这个辞旧迎新的时刻，我要感谢始终珍爱和维护着祖国团结、统一、和谐的哈萨克斯坦人民。



我们一同度过了充实而重要的2016年。

今年，我们举行了议会选举，并以辉煌的成就，完成了国家改革计划推行后的第一个年头。



即将到来的2017年，也同样将是充满重要活动和机遇的一年。



2017年，我们将正式开始履行自己作为联合国非常任理事国的使命。这是一项荣誉，也是一项重任。



明年，来自全球的贵宾们，将在首都阿斯塔纳聚首，共同参与盛大的2017年阿斯塔纳世博会。



此外，世界大学生冬季运动会将在阿拉木图举办

。

在首都，我们还将主办伊斯兰合作组织峰会。



家国不稳，幸福难存。新的一年，我们将继续努力，不断提高人民的生活水平，促进经济的持续发展。



新的一年，让我们一起开启又一个充满希望和未来的25年。



真诚的祝愿所有同胞，新年快乐！



【编译：木合塔尔·木拉提】