中国游客将可免费参观2017世博会场馆

哈通社北京 - 乘坐哈萨克斯坦本国航空公司航班抵达我国境内的游客，将可免费游览2017世博会场馆。

5日，哈萨克斯坦驻中国特命全权大使沙赫拉特•努雷舍夫在接受哈通社记者采访时，作出上述表示。



在出席当天于北京举行的世博会中国馆展示方案发布仪式上，努雷舍夫大使表示，乘坐哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司航班的中国游客，可以用其机票兑换世博会场馆的门票。



"此外，我国驻华大使馆还将设立专门窗口，为那些为了参加世博会而计划前往哈萨克斯坦的中国游客提供便利。"他说。



大使还表示，在2015年12月，哈中两国旅游部门签署了关于简化中国团体游客来哈旅游相关手续协议。



努雷舍夫称，根据协议，经合法的、具有资质的哈萨克斯坦旅游公司承办的中国团体游客赴哈签证，将在5个工作日内完成签发。



"今年是哈萨克斯坦的‘中国旅游年'，哈国正计划实施一系列具体的措施推动两国跨境游的发展。目前，哈萨克斯坦共有超过60家旅行社，获得了办理中国团体游客签证的资质。在‘China Friendly'计划框架下，当前这些旅行社正在集中培训熟练掌握汉语的相关人才。"努雷舍夫说。



大使还表示，哈萨克斯坦方面已经为中国游客们准备了与世博会相关的60多条不同的旅游线路。



"哈萨克斯坦人民银行同中国银联（UnionPay）达成了合作协议，凡属于中国银联体系的银行卡，均可在哈萨克斯坦人民银行的取款机中进行取款操作，且其取款机均安装了中文操作系统。"努雷舍夫说。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】