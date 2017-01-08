歌坛新秀迪玛希将亮相《歌手2017》

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克歌坛新秀迪玛希•库达伊别尔艮将于1月10日参加中国湖南电视台主办的歌唱真人秀--《歌手2017》第一期节目。

不少网友对此表示热烈期待，并纷纷在各自的社交平台上发出对迪玛希的祝愿，以表示支持。



一名网友写道："很高兴得知这一消息。迪玛希以著名海豚音歌曲‘Daydidau'闻名。期待他的凯旋而归，我会全力支持小帅哥，并为他投票。"



另一名网友则公布了节目首播时间，并写道："《歌手2017》第一期将于1月21日晚22时30分（北京时间）在湖南电视台首播，无论走到哪里，我们都应该相互加油。愿哈萨克歌手能够赢得这场比赛，让数十亿观众欢心！"



迪玛希于1994年5月24日出生，阿克托别市人，今年23岁，曾获2015年欧亚歌手大赛第一名和白俄罗斯"斯拉夫集市2015"国际艺术节特等奖，是一名实力派美声歌手，能够非常轻松地唱出高音，尤其是他那天籁般的嗓音获得了众多网友追捧。



值得一提的是，作为中亚地区青年歌手代表，迪玛希不仅歌唱实力出众，长相也比较符合东亚观众的审美。



专业人士评论称，这位哈萨克斯坦歌手可能会爆红，根据往届经验，他的实力相当于：黄绮珊+林志炫+邓紫棋+黄致列。



据悉，《歌手2017》第一期将于1月10日在中国长沙市预录制。最终核实确定参与录制的首发歌手有林忆莲、谭晶、杜丽莎、袁维娅、迪玛希、萧敬腾（狮子合唱团）、光良，逆战歌手有张杰、林志炫、李健等，挑战歌手有赵雷、侧田等。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】