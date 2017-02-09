迪玛希获《歌手2017》第四期第三名

哈通社北京 -- 我国歌坛红人迪玛希•库达伊别尔艮在中国湖南卫视《歌手2017》节目第四期中获得第三名。

本期节目中，迪玛希选择的歌曲是中国歌神张学友的《秋意浓》。值得一提的是，中国歌手沙宝亮在2013年举行的《我是歌手第一季》第二期节目中也曾演唱这首歌曲，并获第三名。



竞演当晚，迪玛希一身深V西装搭配丝巾真空上阵，帅气十足，黑色礼帽又平添了一丝丝俏皮和可爱。据现场观众称，虽然是首次在竞演舞台上演唱中文歌曲，但迪玛希台风依旧稳健，刚开口就被现场观众大赞"中文八级"，歌曲后段的海豚音更是加分不少。迪玛希称，自己前两期就想唱这首歌，但一直没勇气，最大的担心就是口音问题："我特别担心唱出来后，很多观众听不懂。"因此尽管在备赛期间还要参加2017年世界大学生冬季运动会开幕式演出，但迪玛希丝毫没有停止苦练中文的脚步，台上台下抓紧时间向中文老师请教，彩排期间还几次询问工作人员自己表现如何，反复坐在观众席感受，十分用心。而谈到此次为什么会选择歌神张学友的《秋意浓》，迪玛希称："我第一次听这首歌时就觉得很好听，歌曲意境也很打动我。"



最终，狮子合唱团（主唱：萧敬腾）凭借歌曲《你是我最深爱的人》 夺得本期节目冠军，迪玛希则获得季军。



据悉，《歌手2017》第四期节目于2月2日完成录制工作，并将于2月11日晚北京时间20时30分在湖南卫视播映。2月8日，在中国最大的社交媒体微博（中国版推特）上，迪玛希团队公布了迪玛希在第四期节目演唱歌曲时的一些照片。迪玛希的母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃日前透漏，迪玛希在《歌手2017》节目中将演唱哈萨克语歌曲。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：昂哈尔 审校：金桥】





























