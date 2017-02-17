经济学家对哈萨克斯坦2017年经济形势持乐观态度

哈通社阿斯塔纳 - 相比国家经济部对哈萨克斯坦2017年经济增速的预测，国家经济研究所相关学者们日前发布的研究报告显得更为乐观。

国家经济研究所分析研究中心主任萨拉•阿勒普斯巴耶娃2月17日在阿斯塔纳市举行的一场有关国家第三阶段发展规划的圆桌会议上表示，根据研究所学者们的分析，2017年哈萨克斯坦社会经济发展将面临的风险并不多。



"更加积极的经济活动、人民收入水平的提升、矿业和加工业的发展，都将为2017年哈萨克斯坦经济的稳定发展带来正向刺激。我们认为，今年哈萨克斯坦的经济增速将达到2.7%。"她说。



在此前召开的政府工作会议上，国家经济部发布了对今年GDP增速的预测，并将原本估计的经济增速由此前的1.9%修改为2.5%。



据萨拉•阿勒普斯巴耶娃称，世界银行最近公布的数据认为，哈萨克斯坦的经济增速最低将保持在2.2%。



与会的另一位经济学家伊利亚斯•萨尔森诺夫表示："我们估计，包括哈萨克斯坦在内的原材料出口国家，将迎来出口价格的上浮。当然，哈萨克斯坦正在努力摆脱对资源出口型经济的依赖。在纳扎尔巴耶夫总统此次发表的国情咨文当中，也明确的指出了这一方向，尤其是其中的制度改革尤为重要。"



【编译：木合塔尔·木拉提】