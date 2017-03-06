投资和发展部提出2017年工业发展目标

哈通社阿斯塔纳 -- 投资和发展部日前提出2017年工业发展目标，涉及采矿、金属加工、汽车制造等多个领域。其中特别强调，计划制定电动汽车发展规划，开拓汽车生产新领域。

根据总统纳扎尔巴耶夫的指示要求，国家工业发展领域在2017年需要落实多项任务，如加工业涨幅不低于2%、实施国家工业化计划、提高本国制造份额、加快经济技术现代化等。对此，投资和发展部提出了一系列指标和任务，涉及采矿、金属加工、化工、汽车制造、轻工业、药品生产等多个领域。具体如下：

2017年加工业优势行业要实现2%的总体涨幅。提高采矿总量，包括铁矿石的开采量，2017年第四季度有望启动巴基尔奇克矿区开采；提高钢、钢管和钢轨产量，增加有色金属产量，扩大化工业产量。

在制造领域，计划启动新的汽车生产计划，鼓励居民旧车报废并在购置国产新车时提供折扣优惠；制定国家电动车生产发展规划，努力拓展汽车制造新领域。增加铁路机器制造量，拟再生产约1000节货运车厢。扩大并改造建筑混合料和石膏制品技术生产线，建设水泥厂、耐火材料厂，提高建筑材料生产总量。提升家具产品竞争力和本国产品在政府采购中的份额。扩大轻工业领域的生产。小幅提高药品生产量，今年完成阿拉木图工业区约旦Hikma公司药品生产厂的建设。



【编辑：木合塔尔·木拉提】