福布斯公布2017全球富豪榜 哈萨克斯坦五人上榜

哈通社阿斯塔纳 - 美国《福布斯》杂志3月20日发布2017年度全球富豪榜。

据悉，今年的排行榜，是福布斯发布财富排行31年来，上榜人数增幅最大的一年--今年共有2043人跻身亿万富翁行列，是史上首次超过2000人，较去年的1810人增加233人或13%。



在这些登上全球富豪榜的富人当中，也不乏哈萨克斯坦富翁的身影。



此次，共有五名哈萨克斯坦富豪上榜，分别是波拉特•沃帖穆巴耶夫、提穆尔•库勒巴耶夫、迪娜拉•库勒巴耶娃、弗拉基米尔•金、阿力德詹•伊布拉欣莫夫。



五人中，曾任总统办公厅主任一职的波拉特•沃帖穆巴耶夫，以23亿美元的身价位居首位，继续稳坐哈萨克斯坦第一富翁的宝座。而在全球排名中，沃帖穆巴耶夫位列896位，相比上一年的排行，其位置下滑了125位。



提穆尔•库勒巴耶夫和迪娜拉•库勒巴耶娃，以及哈萨克铜业公司前总裁弗拉基米尔•金三人的财富总额相当，约为20亿美元，在全球富豪榜上位列第973位。



值得一提的是，在2016年的排行榜上，提穆尔•库勒巴耶夫和迪娜拉•库勒巴耶娃并列位居第906位，而弗拉基米尔•金则位居第1198位。



欧亚银行总裁阿力德詹•伊布拉欣莫夫亿19亿美元身价位居2017全球富豪榜第1908位。



在去年的榜单上，他与弗拉基米尔金并列，两人当时的财富总额均为15亿美元。



消息称，虽然入选福布斯财富榜的哈萨克斯坦富豪总排名有所下滑，但其资本总额实际上在一年当中出现了相当的增加。



在全球富豪榜上，美国商人比尔•盖茨连续第四年蝉联首位。其财富总额也由750亿美元增加到了860亿美元。盖茨在最近23年来已经是第18次荣登首富宝座。



全球富豪榜第二位的是比尔盖茨的好友沃伦•巴菲特。他的资产一年来增长了148亿美元，总资产达到756亿。



在今年的富豪榜上，共有96名俄罗斯富豪上榜，相比2016年多出了12倍。



值得一提的是，最近一年新上榜的中国亿万富翁人数超过美国，成为全球第一。新上榜的富豪中，中国大陆76人，美国25人。



【编译：木合塔尔·木拉提】