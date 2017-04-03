2017阿斯塔纳世博会中国品牌大会在上海举行

哈通社上海 -- 由中国国际贸易促进委员会主办的2017阿斯塔纳世博会中国品牌大会--"中国美食与文化馆"新闻发布会于3月30日在上海举行。

我国驻上海总领事卓什汗•克劳巴耶夫、上海市商务委员会主任尚玉英、上海市人大常委张丽丽、中国国际商会世博部部长葛杰和100多名中国龙头企业代表应邀出席。

克劳巴耶夫在发言中就哈中合作关系的发展，其中"光明大道" 经济计划与中国"一带一路"计划的对接，两国在产能领域的相互合作等问题进行了介绍。



"通过双方的共同努力，'霍尔果斯-东大门'自由经济区得到迅速发展，'西欧-中国西部'国际交通走廊工程项目接近尾声，连云港哈萨克斯坦运输端也在进行有效的工作。这将大幅提高中国至欧洲国家的货物运输量，进一步推动各国之间的贸易关系。"他说。

克劳巴耶夫强调，哈萨克斯坦是中亚国家当中首个获得举办世博会资格的国家。阿斯塔纳世博会将推动哈萨克斯坦未来能源领域的发展，将为可再生能源创新发展提供平台。



"目前，已有100多个国家和20多个国际组织确认参加阿斯塔纳世博会。主题为'未来能源，绿色丝路'的中国馆评价很高。此外，2017年是哈萨克斯坦中国旅游年。" 克劳巴耶夫说。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆 审校：金桥】