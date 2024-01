迪玛希获得《歌手2017》总决赛第二名

哈通社阿斯塔纳 -- 4月15日,我国人气歌星迪玛希•库达伊别尔艮参加中国湖南卫视节目《歌手2017》总决赛,获得第二名,林忆莲(中国香港)和狮子组合(中国台湾)分别获得第一和第三名。

与往季《我是歌手》不同,昨晚的《歌手》总决赛只进行一轮帮帮唱环节的竞演,结合上一场半决赛的票数后计算总成绩。参赛的八组歌手都邀来实力强劲的帮唱嘉宾,选择曲目风格各有不同。



迪玛希邀请尚雯婕选唱流行乐天王迈克尔•杰克逊的歌曲《The way you make me feel》、《Dangerous》和《Billie Jean》向偶像致敬。随后,迪玛希大秀鼓技再度炒热气氛。最终,两人飙海豚音高唱《Earth Song》,惊艳全场观众。



《歌手2017》是中国湖南卫视从韩国MBC引进同名的大型歌唱真人秀节目。该节目于2013年1月起播出。节目经常从韩国、香港、新加坡等国家和地区邀请知名歌手前来参赛,故此在中国备受欢迎。



通过参加节目《歌手2017》,迪玛希带来了哈中音乐文化的共振,为进一步促进两国文化交流作出了重要贡献。同时,迪玛希的人气也不断飙升,成为一位得到许多国家认可的青年歌星。在该节目中,迪玛希共获三次第一名。



【编译:昂哈尔 审校:金桥】