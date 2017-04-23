迪玛希参加《歌手2017》巅峰会 演唱哈萨克语伤感情歌

哈通社阿斯塔纳 -- 4月22日，我国人气歌星迪玛希•库达伊别尔艮参加中国湖南卫视《歌手2017》巅峰会。

在巅峰会中，迪玛希选择演唱一首哈萨克语伤感情歌--《Give me love》。在台上，迪玛希的状态看起来非常轻松。尤其是低音部分唱得深情至极、颇有魅力，再次令观众惊叹不已。



当日，迪玛希在INS主页上写道："今日，我参加《歌手2017》巅峰会，演唱歌曲《Give me love》。在3-4个月前，我们曾经常进行排练，现在一切都结束了。说实在的，我现在已经对这个舞台恋恋不舍了。我从这个节目中学到了很多。感谢大家长期以来对我的支持！你们在我心目中都占有特别的位置。很高兴能认识到这么多专业人士，很荣幸与你们一起度过了一段幸福美满的时光，尤其是长期支持我的粉丝们在我的心目中更是占有特殊位置。我爱你们！"



据悉，6月27日，迪玛希•库达伊别尔艮将同比利时裔法国歌坛天后罗拉•菲比安同台演出。届时，迪玛希和罗拉或将演唱《Adagio》或《Daididao》。



【编译：昂哈尔】