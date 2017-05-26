2017哈萨克斯坦中国影展将拉开帷幕

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社消息，6月7日至18日，2017年哈萨克斯坦"中国电影展"将于我国首都阿斯塔纳举行。

消息称，这一为期12天的影展，由中国国家新闻出版广电总局电影局主办，中国电影集团公司、中国电影文学学会、英雄儿女文化有限公司联合承办，"中国电影展"的开幕仪式被安排在纳扎尔巴耶夫大学。



据悉，共有6部来自中国的优秀电影作品将参加"中国电影展"活动，包括今年春节票房大卖的成龙新片《功夫瑜伽》；由白百何主演的曾赚取过观众不少眼泪的《滚蛋吧！肿瘤君》；以及由冯绍峰、窦骁主演的野性十足的《狼图腾》；还有讲述维吾尔族母亲的电影《真爱》；取材自新疆养蜂人家的电影《伊犁河》；以及讲述哈萨克民族歌手故事的电影《鲜花》等等，这些影片都代表了中国电影艺术创作和技术制作的新水平。



中国电影集团公司相关负责人表示："相信这些影片在哈萨克斯坦的展映，能让该国的电影观众进一步了解中国的传统文化，了解中国作为一个多民族国家面对不同民族文化风格，不同民族性格时的包容与欣喜，了解当代中国社会的发展与进步，了解中国人民的精神世界。"

【编辑：木合塔尔·木拉提】