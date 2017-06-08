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    2017世博会：习近平参观中国国家馆

    17:39, 08 六月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 连云港与"霍尔果斯-东大门"经济区间物流运输项目启动仪式，8日在位于世博园区内的中国国家馆中举行。

    启动仪式后，纳扎尔巴耶夫总统向习近平主席率领的中国代表团表示了谢意。

    "尊敬的习近平先生，我非常高兴能够在阿斯塔纳世博会园区当中迎接您。感谢您接受我的邀请，率团参加这一对哈萨克斯坦乃至国际社会都有着重要意义的盛会。世博会，是能源发展领域相互交流经验的完美平台。中国是首个确认参展的国家，而主题为‘未来能源-绿色丝路'的中国国家馆，也是最瞩目的展馆之一。在未来能源领域，中国是国际领先国家。"纳扎尔巴耶夫总统说。

    据了解，至2020年，中国在未来能源开发方面将投入3600亿美元，位居全球各国之首。

    "我认为，您此次出席世博会相关活动，不仅将促进哈中两国在科技领域的合作，对两国文化领域的交流也将产生巨大的影响。"纳扎尔巴耶夫总统强调说。

    习近平随后参观了中国国家馆。

    值得一提的是，两国领导人今天共同启动了连云港与"霍尔果斯-东大门"经济区之间新物流运输项目。该项目是在哈萨克斯坦"光明大道"计划与中国"丝绸之路经济带"计划相对接的框架下得以实现的。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    阿斯塔纳世博会 2017世博会
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