世博会首日：走访2017阿斯塔纳世博园

哈通社阿斯塔纳 - 据世博会运营公司统计，在6月10日世博会开幕后的首个开放日，截止当天中午阿斯塔纳时间12:00时整，世博园区共接待游客1万人次。

哈通社记者以游客身份走访了园区，对世博会首日的情况进行了一些简单的纪录。





世博园区对安全工作非常重视，因此所有进入园区的人员都必须通过安检。安检程序严格而细致，这也在一定程度上增加了排队等待的时间。





世博会首日天气晴朗，首都气温在19摄氏度左右，为人们观光园区创造了一个极好的条件。



进入世博园去，最吸引人们关注的，自然是世博园内最大的主体建筑--"光明宇宙"。



直径80米，高约100米的这座全球最大的球型建筑，将是阿斯塔纳最新的地标性建筑物。



来自世界各地的游客们，可在这栋建筑中通过最新的科技手段，了解哈萨克斯坦的历史、人文、地理和其他各类信息。





除了众多全新的建筑外，世博园区当中还建立起了新的纪念碑。安德鲁•罗杰斯的作品《开放的能源》纪念碑被安置在园区当中，这座高12.5米的雕塑作品是使用铜和不锈钢制成的。



2017世博会不仅是新技术的展示平台，同时也是多元文化的交流中心。来自各种不同地区的人群，在这里获得了了解其他文化的机会。





为期三个月的世博会期间，将有4500名志愿者在园区中提供服务。这些志愿者来自哈萨克斯坦全国各地。图中的志愿者来自阿拉木图，据其介绍，仅阿拉木图市就有900名志愿者来到阿斯塔纳，参加2017世博会的相关工作。



开幕首日，世博园区中就已经可以看到外国游客的身影了。根据最新的统计，全球有44个国家的游客，通过各类渠道购买了本次世博会的门票，其中来自中国和俄罗斯的游客数量最多。





世博园区中的休息和饮食区开始变得热闹许多，各个国家馆之间穿梭的游客们，在休息区中休憩时，也会购买一些饮料和食物。这里的咖啡平均价格为700坚戈/杯，而快餐价格大约在500-1000坚戈以内。





哈萨克传统小吃店在园区中也有不少，游客可花费100-500坚戈品尝哈萨克奶酪和马奶制品。



世博园区内还建有一个使用全新高科技技术的儿童娱乐设施，专门为小游客们服务。





园区中的垃圾箱要求游客将废弃物分类投放，这在发达国家已是惯例。









115个国家和22个国际组织的展厅分布在园区各个角落，每个展馆都有着各自不同的装饰风格。





开幕首日，许多展馆门前都排起了长队。其中，以中国和韩国展馆为最。







总体而言，世博会首个开放日一切顺利，这从工作人员和游客们轻松而愉悦的外表便可发现。



2017阿斯塔纳世博会将持续至9月10日为止。未来的3个月内，我们还将看到更多有趣的信息。



【编译：木合塔尔·木拉提】