2017世博会所罗门群岛国家馆日隆重开幕

哈通社/阿斯塔纳/7月21日 -- 所罗门群岛国家馆日21日在首都世博园区隆重开幕，活动期间所罗门群岛Inamauri Panpipers组合为在场观众呈献了精彩演出。

哈萨克斯坦外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒丁诺夫和所罗门群岛矿业、能源与农村电力化部部长戴维•戴伊•帕查出席活动，并致辞。

帕查说："在所罗门群岛，不管城市或者乡镇都具备着发展再生能源的潜力。电力供应不平衡是当地所在的问题之一。目前，我们正在实施一系列提供可靠和价廉的能源的项目。另外，政府为进一步推动能源领域的发展、蒂娜河水电开发和加强有限资源管理与利用等问题同广大投资者们开展紧密合作关系。"





据了解，活动期间Inamauri Panpipers组合以及歌手埃文•马努纳为观众献上精彩演出，并给国内外参观者留下深刻的印象。

演出结束后两国政府代表团参观了所罗门群岛"太平洋岛"国家馆和哈萨克斯坦 "光明世界" 国家馆。





据悉，所罗门群岛位于澳大利亚东北方，由992个岛组成的国家。

2012年8月17日，哈萨克斯坦与所罗门群岛正式建立外交关系。2015年9月在萨摩亚举行的"太平洋岛国论坛首脑会会议"框架下，哈萨克斯坦外交部部长叶尔兰•伊德里索夫与所罗门群岛总理梅纳西•索加瓦雷举行见面会，商讨两国合作关系的主要发展方向。



【编辑：小穆】