国际军事竞赛参赛军人参观2017阿斯塔纳世博会

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 参加"国际军事竞赛-2017"的16国军事人员相继参观了expo-2017世博会。

这些国家的团队代表人员被邀请来参观在首都举行的世博会。



各国军人首先被带领到哈萨克斯坦"光明世界" 国家馆进行参观，结束参观后每一位国家代表人员都与自己的军事队伍分享了参观感受。



中国代表团成员王铁风（Вань Тие Фэнь）表示，感觉自己不仅来到了未来世界，还有幸对过去的历史进行了一次巧妙的旅行。不仅如此，他还表示每一个楼层都有自己的特别之处，让他深切体会到了后代们将会有怎样的能源生活。



值得一提的是，8月1-9日期间，在"沃塔尔"军事基地进行了 "国际军事竞赛-2017"框架下的三场赛事："炮兵能手"，"狙击边界"和"无人机计算"。来自18个国家的军事代表团参加了此次竞赛，分别是亚美尼亚、阿塞拜疆、孟加拉国、白俄罗斯、委内瑞拉、希腊、津巴布韦、印度、伊朗、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古、俄罗斯联邦、泰国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和南非。此外，埃及和巴基斯坦以观察员身份参与了赛事全程。



据了解，这是哈萨克斯坦第二次承办这一赛事。



去年，哈萨克斯坦武装力量代表团在国际军事竞赛中获得了优异成绩，在由来自亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲的19个国家组成的120名军事团队中获得了第二名，而第一名和第三名分别为俄罗斯和中国。



【编辑：木合塔尔·木拉提】