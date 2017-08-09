“国际军事比赛-2017”哈萨克斯坦赛事落下帷幕

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 -- 据国防部消息，国际军事比赛在"沃塔尔"军事基地落下帷幕，哈萨克斯坦国防部长萨肯•扎苏扎科夫参加闭幕式并发表讲话。

扎苏扎科夫说："国际军事比赛-2017即将落下帷幕。本次比赛对于所有参与的军人来说都是荣誉的，比赛让军人和工作人员之间建立了长久的友情。参赛者们都表现得很好并展示了个人高超的军事技能和长久训练的成果。我在此向所有军人以及赛事获奖人员表示衷心的祝贺。"



作为高水平的国际性军事竞技赛事，今年的"国际军事比赛"共设有28个比赛项目，并在哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、白俄罗斯和阿塞拜疆六国多个靶场举行。



其中，在哈萨克斯坦举办的3项赛事分别为："炮兵能手"，"狙击边界"和"无人机计算"。来自18个国家的400多名军人参加了在哈萨克斯坦举行的相关赛事。







"狙击边界"赛事最终成绩为：哈萨克斯坦第一名、俄罗斯第二名、白俄罗斯第三名。



"炮兵能手"赛事最终成绩为：哈萨克斯坦第一名、白俄罗斯第二名、俄罗斯第三名。



"无人机计算"赛事最终成绩为：哈萨克斯坦第一名、俄罗斯第二名、伊朗第三名。



闭幕式尾声主办方为各国参赛军人特别准备了演出活动。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】