2017国际乒联巡回赛总决赛落户哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/8月14日 -- 8月14日，国际乒乓球联合会 宣布，2017年世界巡回赛总决赛将落户阿斯塔纳。

根据国际乒联的决议，2017国际乒联巡回赛总决赛将于12月14日-17日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。



总奖金高达一百万美元、地表最豪华的乒乓球赛事--菁英航运2017国际乒联世界巡回赛总决赛参考2017年全部12站世界巡回赛的表现。男女单打积分前16位的队员、男女双打前8对组合将晋级总决赛。东道主国家自动获得1个席位。

国际乒联代理CEO史蒂夫·丹顿表示："国际乒联在下一个阶段的主要战略布局，就是要让我们的赛事和活动被世界上更多人、更多市场看到。我们非常高兴的宣布，中亚国家哈萨克斯坦将举办他们国内首个大型乒乓球国际赛事。近年来，哈萨克斯坦致力于乒乓球运动，也出现了几名像克拉斯米克一样具备潜力的未来新星。我们希望通过举办这次总决赛，哈萨克斯坦能够更好的发展乒乓球、培养顶尖乒乓球运动员。"

哈萨克斯坦秘书长丹尼亚·阿布加赞说，"很高兴也非常荣幸可以在哈萨克斯坦阿斯塔纳举办这次总决赛。这是哈萨克斯坦第一次举办如此大型的国际赛，我们一定会让所有参与者都有一个很美好的参赛经历！"

目前，总决赛的入场券争夺战仍在火热进行中。下一站菁英航运2017国际乒联世界巡回赛保加利亚公开赛将于8月17日-20日在帕纳久里什泰打响。

【编辑：木合塔尔·木拉提】