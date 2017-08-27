上合亚信国际马拉松2017米世博跑冠军揭晓

哈通社/阿斯塔纳/8月27日 -- 阿斯塔纳世博会框架下举行的上合亚信2017年国际马拉松比赛27日正式开始。

来自国内外的5100多名跑步爱好者和运动员争夺了本届马拉松比赛的2017米世博跑、10公里以及42公里马拉松跑的冠军。

总统办公厅主任阿德勒别克•贾克瑟别科夫、国家安全委员会主席卡里姆•马西莫夫、信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫、阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫和哈纳特·斯拉木、巴赫提亚尔∙阿尔泰耶夫、赛力克•萨皮耶夫、贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫著名运动员们参加了比赛。





文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒和上海合作组织秘书长拉希德•阿利莫夫出席活动，并致辞。





2017米世博跑分为男女组和男女残疾人组进行。

男子组比赛中，阿斯塔纳市居民阿里姆詹·塞帖什夫获得冠军，阿德勒别克·塞力克别克和尤金·奥尔西布分获第二和第三名。

男子残疾人组比赛中，胡尔邦阿勒·阿布沃夫获得金牌，尼古拉·夸什宁和达斯坦·拉乌山别科夫分获银牌和铜牌。

女子组比赛中，首都运动员阿娜尔·赫尔科巴耶娃获得冠军，巴甫洛达尔市运动员阿纳斯塔西娅·莎拉瓦罗娃和阔马洛娃·伊莲谢分获亚军和季军。而奥克萨娜·林获得女子残疾人组比赛的冠军。

【编译：小穆】