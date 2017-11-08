2017全球网络峰会：哈萨克斯坦介绍数字经济发展项目

哈通社/阿斯塔纳/11月8日 -- 哈萨克斯坦代表团8日出席在葡萄牙首都里斯本举行的2017全球网络峰会，并在峰会期间就数字经济发展项目进行了介绍。

会议期间，率领哈萨克斯坦代表团的政府副总理阿斯哈尔·朱马哈利耶夫同国际网络公司、IT和经济和科学数字化领域专家、硅谷专家人士以及会议主办方等代表举行会谈。

朱马哈利耶夫向各代表就哈萨克斯坦数字经济发展计划进行了介绍。

"我们就《数字哈萨克斯坦》项目以及科技领域相关计划进行了介绍。我们还为创业协会和各大IT公司代表实施项目提供了便利机会。技术要求涵盖了经济所有领域，其中包括工业到社会领域，从区块链到人工智能领域。" 朱马哈利耶夫说。



据了解，哈萨克斯坦大型多业务运营商代表也参与了本次峰会。

哈萨克斯坦电信股份公司总裁胡安尼什别克·叶塞凯耶夫在会上强调，该公司正积极参与国家数字化经济项目。

叶塞凯耶夫表示，哈萨克斯坦电信公司所提供的产品将对政府、金融服务、"智能城市"建造工程等领域起到重要作用。公司在大数据、物联网、人工智能等领域做出了大量工作。

据他介绍，全球网络峰会为信息技术等领域代表创造了交流平台。

据悉，哈萨克斯坦代表团在本次峰会期间就互联网产品、人工智能、机器人技术、加密货币、网络安全、区块链等改变人类生活的技术以及其他国家对创新技术的监管等问题进行了介绍。

值得一提的是，2017全球网络峰会将于9日结束，哈萨克斯坦代表团于峰会第二日就信息科技领域相关提议向各代表进行了介绍。



【翻译：冰山 编辑：小穆】