马吉利斯议长总结2017年议会工作成果

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 - 新年过后，马吉利斯（议会下院）议员们新一年的工作将首先从同选民的会面开始。

在27日举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）本年度最后一次全体会议上，议长努尔兰•尼格马图林作出上述表示。



"2018年新年将至。众所周知，每年议会的工作，都会首先从组织同选民的见面会开始。这一活动不仅对人民，对议会而言也很重要。纳扎尔巴耶夫总统要求议会同人民建立紧密的联系，并向最广大的群众做好国家现代化改革政策的宣传工作。因此，向国内各个定居点传达国家改革方针和与之相关的法律法规，是议会的责任。出于这一目的，根据议会决议，议员们将前往各地进行巡视。"努尔兰•尼格马图林说。



据其介绍，根据议会决议，1月3-12日期间，议会议员们将分赴全国各地组织同选民见面会。



此外，议长还总结了马吉利斯本届议会2017年的主要工作成果。



据悉，今年马吉利斯共审议了80项法案，其中42项法案获得通过。马吉利斯议员2017年提交12项法案。参议院审议通过的法案中已有27项法案获总统签署批准生效。



【编译：木合塔尔·木拉提】