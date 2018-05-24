2017年哈萨克斯坦出口规模增长 产品更加多元

哈通社/阿斯塔纳/5月24日 - 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克称，每年我国有300多出口商获得金融和服务支持。

"为实现在2022年非原材料出口规模提升1.5倍的目标，2017年制定通过了国家出口战略，并组建了出口政策委员会。提升非原材料出口旨在当前动荡的国际原材料市场环境下，建立稳健的本国经济。目前哈萨克斯坦向123个国家出口产品。当然，其中最主要的市场依然是中国、中亚国家和欧亚经济联盟成员国。俄罗斯和欧盟国家也在第一序列。"杰恩斯•哈斯姆别克说。



据部长介绍，2010年起，哈萨克斯坦市场在组成结构方面发生了变化。加工业产品的比值总27.8%提升至32.1%，从120亿美元增至156亿美元。



其中，冶金业的增速最高。与之相应，出口产品也开始更加多元。



哈萨克斯坦产品出口至中亚其他国家的规模增加了30%。



在2017年，哈萨克斯坦向中亚国家的出口规模达到了15亿美元。向中国、塔吉克斯坦、乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国出口产品在去年新增了8个种类。



2010-2017年间，有关方面为向中国出口加工产品的哈萨克斯坦出口商提供了总价值1120亿坚戈的金融保险支持，并为出口商业融资和出口前融资分别提供了147亿坚戈和50亿坚戈支持。



每年我国有300多出口商获得金融和服务支持。



【编译：木合塔尔·木拉提】