2018年前10月我国通货膨胀率为3.9%

哈通社/努尔苏丹/11月4日—据国家经济部统计委员会消息，2019年1-10月，哈萨克斯坦通货膨胀率为3.9%。

2019年前十个月，哈萨克斯坦食品价格与2018年12月相比上涨7.2%。非食品价格上涨3.8%，服务费用下降0.1%。

统计数据显示，今年1-10月间，国内市场大米价格上涨22.5%、面粉价格上涨19.9%、冻鱼价格上涨16%、羊肉价格上涨15.6%、土豆价格上涨15.3%、牛肉价格上涨15%、马肉价格上涨12.9%、禽肉价格上涨11.2%、猪肉价格上涨10.5%、通心粉食品价格上涨9.9%、咖啡价格上涨9.2%、茶叶价格上涨6.3%。

此外，医药产品和建材价格上涨5.8%、汽车价格上涨6.2%、办公用品价格上涨6.2%、家具和家用电器上涨4.9%、服饰和鞋子价格上涨5.3%。而汽油价格下降4.5%、柴油价格下降0.9%、桶装液化天然气价格下降0.7%。

在住房和公共领域方面，暖气价格下降11%、冷水价格下降8%、热水价格下降10.1%、电价下降4.9%、垃圾清运费下降3.6%、污水处理价格下降7.2%。

【编译：达娜】