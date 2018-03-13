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    “金笔-2018”文学奖冠军可获得100万坚戈奖金

    16:37, 13 三月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿拉木图/3月13日-- "金笔-2018"文学大赛第7季今日正式拉开帷幕。

    消息称，"金笔"文学奖组织者今日在"哈萨克斯坦"出版社俱乐部宣布，新赛季正式开始，报名者可从今日起开始报名。

    据组织者介绍，今年为冠军获奖者准备了100万坚戈的奖金。该奖金计划颁发给最佳作品获得者。此外，儿童文学比赛"Daraboz"的冠军获奖者也将获得100万坚戈奖金。

    "今年我们组织了7场比赛。报名者可在3月13日--9月15日期间进行报名。9月15日--9月30日期间，读者将进行投票，选出最佳作品。在这6个月中，我们将接受我国所有地区的哈萨克语和俄语作品的报名。此外，我们发现最近读者们对科幻类和侦探类小说的需求量在慢慢变高。因此，我们也将对这类型的小说保留提名。"组织者介绍道。



    据了解，读者可以在akalam.kz网站上进行投票，而报名者可通过电子邮箱在9月15日前发送自己的作品至adebiet2014@gmail.com。

    值得一提的是，"金笔-2017年"的比赛中，有1000多个作品参加了报名，打破了以往的记录。

    【编译：达娜】

     

    标签:
    文化 社会 文学 黄金储备
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