2018年上半年国内外航空公司共开通12条国际航线

哈通社/阿斯塔纳/7月20日 -- 2018年前6个月，哈萨克斯坦航空旅行人数达380万人次。

哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克20日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上作出上述表示。



哈斯姆别克指出，民航领域旅客流量出现稳定增长趋势。今年1-6月，航空旅行人数增长19%，达380万人次（2017年为320万人次）。



据他介绍，与哈萨克斯坦相关的国际航空路线数量每年都在增长。



"去年共开通了10条新国际航线。今年年初至今，共开通12条国际航线。其中包括哈萨克斯坦航空公司开通的阿特劳-法兰克福、阿斯塔纳-喀山、阿斯塔纳-秋明、阿斯塔纳-维尔纽斯、阿斯塔纳-车里雅宾斯克、阿斯塔纳-托木斯克、阿斯塔纳-索契等新航线。此外，还包括由国外航空公司开通的里加-阿拉木图（波罗的海航空）、新西伯利亚-巴甫洛达尔（西伯利亚航空）、克拉斯诺亚尔斯克-阿拉木图（安加拉航空）、莫斯科-克孜勒奥尔达（俄罗斯航空）等航线。" 哈斯姆别克说。



投资和发展部部长指出，国内运输业领域也出现增长，去年货物运输量增加了6.4%，达18亿吨。根据2018年前6个月统计结果显示，总运输量达到850万吨，较2017年同期增长9%。



【编译：冰山】