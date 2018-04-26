参议院通过2018-2020年财政预算修正案

哈通社/阿斯塔纳/4月26日-参议院（议会上院）在26日召开的全体会议上通过了《关于对<2018-2020年国家财政预算>哈萨克斯坦共和国法案进行补充修改》法案。

哈萨克斯坦国家经济部长提穆尔•苏莱曼诺夫表示，2018年1-3月，哈萨克斯坦GDP增速为4.1％，原油预测价格由之前的45美元/桶升至55美元/桶。



"金属价格指数增长0.4%。根据2017年的数据，2018年国内生产总值预计将达到57.2万亿坚戈，较去年8月份的预估增至1.3万亿坚戈。实际GDP增速预计为3.8％，而人均GDP将增加到9.2万美元。" 苏莱曼诺夫说。



部长表示，根据能源部预计，2018年，我国石油产量将达到8700万吨。此外，鉴于全球油价增长，我国石油出口总价将增至540亿美元，进口总价增至340亿美元。



会议期间，财政部部长巴赫特•苏丹诺夫进行工作报告。



据他介绍，目前有三项资金分配项目将帮助实施修订预算目标。



"第一，由于对宏观经济预测进行了调整，将增加1810亿坚戈至共和国预算。第二，转移前一年预算中剩余的1250亿坚戈。第三，用于债务证券发行的118亿坚戈。此外，还将在批准的预算收入中考虑税收征收项目的实施计划。"他说。



苏丹诺夫表示，财政部的项目办公室计划将提高税收和海关费的征收水平。



"这些计划目的在于帮助减轻企业的行政负担。例如，2017年的例行检查次数减少了45％。此外，信息技术的引入也方便了许多流程工作。从去年第三季度和今年4月1日开始，"Astana-1"信息系统和海关的进出口业务流程自动化管理已启动。根据该系统，平均通关时间从105分钟减少至7-15分钟。"他说。



苏丹诺夫还表示，今年的额外收入达到1810亿坚戈，仅占所需支出的44％。对此，较政府2月份调整的预算来看，国家预算支出将增至4170亿坚戈、核定预算增至4250亿坚戈。



"目前，我们建议将此预算支出用于3个方向。 第一，将为《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》和《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文的实施分配2930亿坚戈；第二，将为总统的五大社会举措的实施分配250亿坚戈；第三，将为其他先前的各个项目分配990亿坚戈。"他说。



【编译：达娜】