2018年我国将落实23个道路建设项目

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 2018年，哈萨克斯坦将落实23个道路建设项目，其中包括还收费道路。

据投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克透露，根据年度计划，哈萨克斯坦将新修公路528公里。其中包括中部-东部项目（阿斯塔纳-什德尔特）223公里、中部-南部（铁木尔套-卡拉干达）45公里、乌拉尔-塔斯卡拉35公里、贝尼乌-阿克吉格特85公里、阿拉木图-塔勒德库尔干16公里、阔尔代县外环路19公里、阿斯塔纳-彼得罗巴甫尔-哈-俄边境20公里、塔斯克斯肯-巴赫特20公里、休奇耶-泽列恩德20公里、塔勒德库尔干-乌斯卡曼20公里、卡勒巴套-麦卡普恰盖9公里、阿斯塔纳市西南部外环路6公里。



"此外，根据纳扎尔巴耶夫的最新国情咨文中明确的工作指示，政府还将为地方道路的维修和重建提供更多资金支持。今年将从国家和地方预算中额外拨款600亿坚戈，拨款总额将达1500亿坚戈。该举措将对落实4000多公里道路建设工作以及2050年前将地方道路合格标准提升至85%以上。"投资和发展部部长在政府会议上说。



据哈斯姆别克透露，目前阿斯塔纳-铁木尔套、阿拉木图-卡普恰盖、阿拉木图-霍尔果斯收费系统安装工作正在进行，预计将在今年第二季度开始运营。此外，就总长5500公里的13处公路收费系统安装工作的相关文件正在制定中，其中包括"西欧-中国西部"国际交通走廊（2100公里）。



"总之，2020年前，收费道路总长预计将达6500公里。它将每年带来300亿坚戈资金收入。" 哈斯姆别克说。



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