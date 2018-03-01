世行预计2018年全球经济增长3.1%

哈通社/阿斯塔纳/6月8日 -- 据新华网消息，世界银行当地时间6月5日发布的最新一期《全球经济展望》报告预计，2018年，全球经济增长将保持3.1%的强劲势头。

其中，新兴市场和发展中国家经济体今年经济增长或加快至4.5%，明年进一步升至4.7%。而发达国家今明两年的经济增速将分别放缓至2.2%和2%。



在世界主要经济体中，世行预计中国2018年的经济增长为6.5%，美国是2.5%，欧盟国家是2.1%，日本则较1月的预测下降0.3%至1.0%。

报告显示，随着发达经济体增长放缓，出口大宗商品的主要新兴市场及发展中经济体复苏渐趋平缓，全球增长将逐渐放慢。世行预计，2020年，美国和欧盟的经济增长分别为2%和1.5%。

世行认为，今年全球经济增长成绩已走出2008年金融危机的阴影，不过，经济发展前景存在相当大的下行风险。金融市场无序波动的可能性增加，而部分新兴市场和发展中经济体面对这种动荡的脆弱性上升。贸易保护主义情绪上升，同时政策不确定性和地缘政治风险居高不下。

值得一提的是，根据此前报道，世界银行对哈萨克斯坦2018年国内生产总值（GDP）的增长率预测由先前的2.6%提高至3.7%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】