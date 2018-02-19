跨里海国际运输走廊2018年计划实现运量400万吨

哈通社/阿斯塔纳/2月19日 -哈萨克斯坦国家铁路公司总裁哈纳特•阿勒普斯巴耶夫日前出席了在土耳其安卡拉举行的"跨里海国际运输走廊"国际协会全体会议。

据悉，会议框架下，阿勒普斯巴耶夫同土耳其交通部长阿赫迈德•阿斯兰举行会晤。



双方就两国在运输和物流领域合作的发展等问题进行了讨论。



其中，双方均着重关注了跨里海国际运输走廊"中部走廊"的发展问题。



双方协议2018年在跨里海国际运输走廊范围内实现货物运输400万吨目标。



而在以圆桌形式召开的全体会议期间，各方还就国际走廊的发展、持续组织货物运输业务、创造关税优惠条件等议题进行了讨论。



阿勒普斯巴耶夫表示，跨里海国际交通走廊各参与国应积极重视货运规模和基础设施建设等工作。



"为发展跨里海国际交通走廊的多式联运模式货运规模，各方应针对性调查线路中通行难度较大的区段，并强化这些地区的道路基础设施。"他说。



阿勒普斯巴耶夫同时强调指出，土耳其铁路公司加入跨里海国际交通走廊具有重要意义。



哈萨克斯坦国家铁路股份有限公司总裁还建议各国应着力改善物流服务、减轻关税以提升竞争力。



会议就跨里海国际运输走廊2018年的关税幅度，2018年在将巴库-第比利斯-卡尔斯新铁路线纳入线路范围后的运量等问题进行了讨论，并通过了相关决议。



【编译：木合塔尔·木拉提】