欧洲复兴开发银行2018年对哈投资5.41亿美元

哈通社/阿斯塔纳/1月21日 -- 欧洲复兴开发银行发布报告称，2018年，该行对哈萨克斯坦投资5.41亿美元，比上年减少22.7%。2017年，欧洲复兴开发银行在哈投资25个项目，总金额达7亿美元。

根据报告，2018年，欧洲复兴开发银行在哈投资涉及26个公共和私营部门项目，旨在支持哈巩固其作为中亚地区可再生能源领域领先者的地位。主要投资项目包括：游牧民30兆瓦光伏电站项目（3500美元）、拜科努尔50兆瓦光伏电站项目（1040万美元），以及由中国东方日升公司在哈建设的第一个项目--卡拉干达州40兆瓦光伏电站项目（2200万美元）。此外，欧洲复兴开发银行还向哈中央信贷银行提供了4500万美元的资金，其中60％以上将用于支持阿斯塔纳、阿拉木图等主要城市以外的中、小、微企业，特别是女性经营的企业。

2018年，欧洲复兴开发银行为全球多个国家的395个项目提供了总计95亿欧元的融资，与2017年创纪录的97亿欧元非常接近。2019年，欧洲复兴开发银行制定了雄心勃勃的目标，以支持全球发展议程。2018年5月在约旦举行的年度会议上，欧洲复兴开发银行股东要求银行提高效率，利用现有资本增加对现有合作对象国家的投资，以帮助实现国际社会承诺到2030年实现的可持续发展目标。报告对这一要求作出回应，提出对相关国家给予更大支持的发展计划。银行总裁苏玛•查克拉巴蒂表示，将在未来两年内提高投资质量和规模，相信能够实现这一目标。5月将在萨拉热窝举行的2019年年会上，欧洲复兴开发银行股东将决定是否考虑扩大现有活动区域的可能性。

2018年，欧洲复兴开发银行进一步扩员，印度成为该银行的第69名成员，圣马力诺签署了加入协议。