2018中国500强企业榜单出炉

哈通社/阿斯塔纳/9月3日 -- 据经济观察网消息，9月2日，中国企业联合会、中国企业家协会在陕西西安发布了2018中国企业500强、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强、中国100大跨国公司名单及其分析报告，并发布了2017年度中国企业效益200佳及其分析报告。

2018中国企业500强营收增速有所加快，经济效益持续改善，总额突破70万亿元大关，达71.17万亿元，迈上新的台阶，较上年增长了11.2%，增速加快3.56个百分点，重回两位数增速区间；实现净利润3.20万亿元，较上年增长13.28%。

在"2018中国企业500强"排行榜中，国家电网、中国石化和中国石油分别以23581亿元、22097亿元和22034亿元营收稳居前三，第四名中国工商银行营收1.085万亿元，与2017年排名一致。

值得注意的是，中国建筑股份有限公司营收也在万亿元以上，中国建筑成为万亿级企业新成员，也是近三年来首次有新增企业迈过万亿门槛。

与去年相比，2018年中国企业500强入围门槛再提升，达306.89亿元，较上年提高23.78亿元，首次突破300亿元大关，实现了16连升；资产总额增长7.08%到274.26万亿元，但资产增速却大幅下降，创下了2005中国企业500强以来资产总额增速的新低。

位列前十位的企业依次为--国家电网、中石化、中石油、中国工商银行、中国建筑、中国平安保险（集团）、中国建设银行、上海汽车集团、中国农业银行、中国人寿保险（集团）公司。

2018中国企业500强千亿俱乐部再次扩容，千亿级营收以上企业有172家，较上年增加15家；进入世界企业500强的内地企业达107家（含港台企业则为120家），较上年增加2家。实现归属母公司股东净利润3.2万亿元，较上年增长13.3%，增速提高10.1个百分点；亏损企业数量明显下降，共有32家企业发生亏损，亏损企业数量比上年减少11家。

本次500强企业高峰论坛自2002年以来第17次向社会发布中国企业500强及其分析报告。连续第14年发布中国制造业企业500强和中国服务业企业500强，并在此基础上连续第8年发布中国跨国公司100大及跨国指数。

上述三个"500强"榜单涵盖了中国不同产业、不同地区共计1077家大企业，其中制造业企业500强和服务业企业500强分别有253家和170家入围中国企业500强。