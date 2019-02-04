2018年自南向北迁移人口数量达6766人

哈通社/阿拉木图/2月4日-2018年，自国内南部迁移至北部的人口数量达6766人。

劳动和社会保障部新闻消息称，根据2018年的地区人口迁移计划，国家向南部地区居民共分配6363个迁移名额，在此框架内，共有6766人向北迁移，完成了计划的106%。



值得一提的是，为刺激劳动力资源的流动性，国家此前推出"劳动"规划，为自愿从南部地区迁移至政府指定地区的人口提供支持措施，向每位迁移人口提供35倍按月计算指数（8.8万坚戈），并连续一年每月提供15-30倍按月计算指数（3.9-7.6万坚戈）援助。



而根据2018年的迁移工作，迁移人口数最多的地区为突厥斯坦州（占36%），其次为阿拉木图州（占28%）、江布尔州（占15%）、克孜勒奥尔达州（13.5%）和曼格斯套（2.7%）；其中，向巴甫洛达尔州迁移的人口占31%、其次为东哈州（占27%）、北哈州（占22%）、库斯塔奈州（占16%）。



此外，迁移人口的48%（3665人）为劳动年龄人口，其中70%（2020人）现阶段已获得就业，另外180人从事创业活动。



【编译：达娜】