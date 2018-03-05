哈萨克斯坦小姐-2018：入围Top10决赛圈佳丽名单公布

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 据哈萨克斯坦小姐Instagram官方账号消息，哈萨克斯坦小姐2018选美大赛主办方4日公布了本届大赛入围决赛圈的佳丽名单。

"在哈萨克斯坦各地区最美丽的姑娘当中挑选前10佳丽非常艰难。此前举行了Top20佳丽选拔赛，而目前Top10佳丽也已产生。"主办方透露。



以下为入围本届哈萨克斯坦小姐选美大赛决赛的选手名单：



1.萨莉玛•贝森哈利耶娃，18岁，奇姆肯特市



2.艾莉姆•阿赫梅托娃，19岁，阿拉木图市



3.萨尼亚•阿热索娃，17岁，塔拉兹市



4. 安洁莉卡•吉特，19岁，巴勒喀什市



5. 卡琳娜•古莲诺娃，20岁，奇姆肯特市



6. 莉安娜•鲁丁科，18岁，乌拉尔市



7. 阿茹詹•巴拉托娃，18岁，阿拉木图市



8.扎伊努拉•达维多娃，23岁，阿拉木图市



9.阿塞勒•伊斯玛汗别特，21岁，库斯塔奈市



10. 阿莲娜•玛尔卡林纳，20岁，卡拉干达市



值得一提的是，Top佳丽由社交网络中挑选出来。参加此次选美大赛的佳丽均在17-25岁之间，身高高于168厘米。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】