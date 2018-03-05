  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    哈萨克斯坦小姐-2018：入围Top10决赛圈佳丽名单公布

    14:52, 05 三月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 据哈萨克斯坦小姐Instagram官方账号消息，哈萨克斯坦小姐2018选美大赛主办方4日公布了本届大赛入围决赛圈的佳丽名单。

    "在哈萨克斯坦各地区最美丽的姑娘当中挑选前10佳丽非常艰难。此前举行了Top20佳丽选拔赛，而目前Top10佳丽也已产生。"主办方透露。

    以下为入围本届哈萨克斯坦小姐选美大赛决赛的选手名单：

    1.萨莉玛•贝森哈利耶娃，18岁，奇姆肯特市

    2.艾莉姆•阿赫梅托娃，19岁，阿拉木图市

    3.萨尼亚•阿热索娃，17岁，塔拉兹市

    4. 安洁莉卡•吉特，19岁，巴勒喀什市

    5. 卡琳娜•古莲诺娃，20岁，奇姆肯特市

    6. 莉安娜•鲁丁科，18岁，乌拉尔市

    7. 阿茹詹•巴拉托娃，18岁，阿拉木图市

    8.扎伊努拉•达维多娃，23岁，阿拉木图市

    9.阿塞勒•伊斯玛汗别特，21岁，库斯塔奈市

    10. 阿莲娜•玛尔卡林纳，20岁，卡拉干达市

    值得一提的是，Top佳丽由社交网络中挑选出来。参加此次选美大赛的佳丽均在17-25岁之间，身高高于168厘米。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 娱乐 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!