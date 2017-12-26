2018年哈萨克斯坦男子国家拳击队运动员名单公布

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 哈萨克斯坦国家拳击队主教练穆尔扎哈利•埃特詹诺夫25日公布最新哈萨克斯坦男子拳击队大名单。

据哈萨克斯坦拳击协会消息，哈萨克斯坦男子拳击队将在2018年参加包括在印尼举行的亚运会在内的一些列国际赛事。



消息称，入选男子拳击国家队大名单包括奥运冠军达尼亚尔•叶留森诺夫、2017男子拳击世锦赛冠军海拉特•叶拉力耶夫、世界及亚洲冠军贾尼别克•阿里木汗吾勒、两届奥运银牌得主阿德勒别克•尼亚兹别托夫、里约奥运会银牌得主瓦西里•列维特、亚锦赛冠军别热克•阿布德拉赫曼诺夫以及亚锦赛银牌得主扎克伊尔•塞弗林等。













埃特詹诺夫表示，世锦赛以及全国运动会的成绩是挑选国家拳击队队员的重要依据。但这并不代表运动员们已经获得代表哈萨克斯坦参加亚运会的资格，挑选工作还将继续，运动员还需要参加其他赛事证明自己的实力才能真正参加亚运会。



另外，国家拳击队主教练就运动员年龄问题表示，一个能够在比赛中展现自己实力的拳击手不能说是一名"老将"，真正的"老将"不会上场比赛。目前，入选国家队的运动员们有足够的实力。此外，根据国际拳击总会（AIBA）规定，40岁以下的运动员们都能参加比赛。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】