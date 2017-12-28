2018年将影响人们生活的八大科技趋势

哈通社/阿斯塔纳/12月28日 -- 科技的力量比以往任何时候都更加强大。展望2018年，科技对日常生活的影响将有可能变得更加明显和激烈。

电动车会更便宜



备受期待的特斯拉Model 3（售价35，000美元）将大量投放市场。此外，2018年将会上市的电动车还有雪佛兰Bolt（售价36，620美元）、日产2018款Leaf（售价29，990美元）、雪佛兰沃蓝达（售价33，220美元）、丰田Prius Prime（售价27，100美元）等。



Facebook回归"社交"本行



Facebook首席执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）几周前写到，希望用户在Facebook上花的时间是用来做有意义的社交互动，暗示Facebook将采取更多措施鼓励用户发表评论，尤其是对视频发表评论，而不是被动地消费媒体。



亚马逊将更加深入你的生活



亚马逊向消费者提供的生活服务近乎面面俱到，但还在将触角伸向更多角落。预计亚马逊将在2018年招募50多万名员工，成为仅次于沃尔玛连锁公司的美国第二大私营企业雇主。



告别网络中立



2017年12月，有线电视公司和电信公司得偿所愿--美国联邦通讯委员会（Federal Communications Commission）废除了网络中立原则。



加密货币将不再那么神秘



到明年年底，你也许真能用数字货币买一块披萨而无需支付高得离谱的交易费。



软件推动智能手机革新



2017年，智能手机硬件取得飞跃式发展。而2018年，软件将带领手机进入新的革新时代。



AI无处不在



当人们与Alexa和Siri聊个不停的时候，AI将悄然进入数字生活的其他领域。



安全和隐私仍面临攻击



你在2017年很可能遭到了黑客攻击。2018年再次中招的可能性也很大。Equifax遭受的攻击让将近1.43亿美国人的社保账号泄露，这一事件揭示出信息安全的脆弱性。



【编辑：木合塔尔·木拉提】