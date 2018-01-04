2018年对于哈萨克斯坦而言有哪些值得期待的大事？

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 - 2018年的大幕已经徐徐拉开。在这个传统的生肖纪年当中，被称之为"狗年"的一年里，对于哈萨克斯坦以及国际社会而言，都有着哪些值得期待的事件？

国际政治



从2018年1月1日起，哈萨克斯坦正式开始就任联合国安理会轮值主席国（任期1个月）。根据联合国相关章程，安理会非常任理事国将轮流担任这一职务。与中亚和阿富汗问题有关的联合国文件受理，将成为哈萨克斯坦在担任轮值主席国期间的主要任务。







叙利亚问题，今年也仍将是国际社会高度关注的焦点。俄罗斯总统普京已于2017年末宣布，鉴于在叙利亚的军事行动获得了圆满成功，俄罗斯军队将撤离叙利亚回国。叙利亚总统阿萨德的未来、冲突降级区、复杂的政治纠纷--这些问题的答案，或许都将在2018年找到解答。



今年，中亚国家首脑峰会有可能将在阿斯塔纳举行。本地区的国家首脑已经很久没有组织此类级别的峰会了，不过，外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫提议的中亚峰会究竟能否举办，目前仍属未知数。



阿斯塔纳的庆典



2018年，将是阿斯塔纳成为哈萨克斯坦新首都的第20周年。为组织庆祝这一重大的事件，建立了专门的委员会。委员会工作由总统办公厅主任阿德勒别克•贾克斯别阔夫主持。





根据计划，一系列庆祝活动将分为三个阶段进行。



体育



在哈萨克斯坦，体育运动以及与之相关的各类活动，一直都是最受民众关注和欢迎的话题。2018年，将有两个吸引人们目光的大型体育赛事：冬奥会和世界杯。





冬季奥林匹克运动会，将于2月9-25日在韩国平昌举行。而世界杯赛事将在俄罗斯的11座城市12个球场举办。



值得一提的是，第18届亚洲运动会也将于2018年8月18日至2018年9月02日在印度尼西亚雅加达举行。



文化



文化领域最令人期待的，便是即将于2018年5月8-12日，在葡萄牙首都里斯本举行的"欧洲歌唱大赛"了。





对于哈萨克斯坦人而言，欧洲歌唱大赛框架下的"欧洲少儿歌唱大赛"可能更吸引人。因为，来自哈萨克斯坦的小歌手丹妮莉亚•图列硕娃将参加这一赛事。



【编译：木合塔尔·木拉提】