中国成功完成2018年首个卫星发射任务

哈通社/阿斯塔纳/1月9日 -- 据新华社报道，中国太原卫星发射中心于当地时间9日11时24分用长征二号丁运载火箭，将高景一号03、04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，中国航天2018年首次发射任务取得圆满成功。

消息称，高景一号03、04星具有0.5米级高分辨率，可实现连续条带成像、多条带拼接成像、立体成像、多目标成像，具有宽覆盖、多目标、多模式、快应用等特点。

这次任务是中国航天科技集团有限公司自主发展的商业遥感卫星星座的第二次发射，目的是探索实现中国高分辨率遥感卫星商业化运营。

据介绍，卫星完成在轨测试后，将为全球用户提供遥感数据服务和应用系统解决方案，以及针对国土资源调查、测绘、环境监测、金融保险和互联网行业的增值服务。

高景商业遥感卫星系统首批4颗0.5米高分辨率光学遥感卫星完成组网，标志着我国首个0.5米级高分辨率商业遥感卫星星座正式建成。

高景一号03、04星和长征二号丁运载火箭，分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和上海航天技术研究院研制。

这是长征系列运载火箭的第261次飞行。