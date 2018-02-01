2018"欢乐春节"暨中国新春民族音乐会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 -- 由中国驻哈萨克斯坦大使馆、哈萨克斯坦文化和体育部和阿斯塔纳市政府共同举办的2018"欢乐春节"暨中国新春民族音乐会1月31日在首都"阿斯塔纳"音乐厅隆重举行。

音乐会上，中国歌剧舞剧院民族乐团为观众献上了一场视听盛宴。哈萨克斯坦文体部代表和外交部代表、中国驻哈大使张汉晖出席活动，并致辞。



张大使向出席活动的所有人致以春节节日问候，并向哈文体部和阿斯塔纳市政府就此次演出给予的大力支持表示感谢。

"近年来，在习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统的共同引领下，中哈各领域合作进一步加强，中哈共建'一带一路'不断结出硕果，中哈传统友谊更加深厚，中哈利益纽带更加牢固，中哈共同建设利益共同体的前景更加光明。作为中哈全面战略伙伴关系的重要组成部分，中哈人文合作积极助力两国关系扬帆远航，全面夯实了中哈世代友好的民意基础。" 张汉晖说。



据他介绍，这是中国歌剧舞剧院民族乐团首次在哈演出。他同时还指出，民乐团曾先后出访欧美20余个国家，所到之处好评如潮。



文体部文化和艺术司副司长卓拉马诺夫致辞中表示，目前包括哈萨克斯坦在内的世界各国都会庆祝中国春节。此外，每年在哈举办"欢乐春节"活动已经成为了传统。

"这类活动是我们了解彼此，开阔眼界的好机会。哈萨克斯坦观众对中国文化认识的加深，毋庸置疑，会促进两国关系进一步发展。我相信，两国人民之间的互信和友谊会更加牢固，为两国繁荣富强夯实基础。"他说。



最后，卓拉马诺夫祝贺全体中国人民节日快乐，和谐繁荣。



本次音乐会由来自中国歌剧舞剧院民乐团的艺术家们担纲演出，以《金蛇狂舞》热情洋溢、铿锵昂扬的旋律拉开帷幕。艺术家们融合不同地域、不同民族音乐风格，将古筝、琵琶、芦笙、唢呐、长鼓、筚篥、南箫、萨塔尔、笛子、京胡、二胡、大鼓等民族乐器的演奏特色展现得淋漓尽致，呈现出中国"十里不同风，百里不同俗"的音乐文化长卷。《边塞行》、《火车进侗乡》、《看秧歌》、《十面埋伏随想》、《夜深沉》等曲目使在座观众领略到中国民乐博大包容的独特魅力和中国春节喜庆、祥和的美好祝福，赢得全场阵阵掌声。



【编译：小穆】